“الشافعي”: قد نضطر إلى إغلاق مطار بنينا بدايةً من الأسبوع المقبل

حذر مدير مطار بنينا الدولي عبد الله الشافعي، في كلمةٍ له عقب اجتماعه بشركات الطيران والتموين العاملة بالمطار، من قفل المطار خلال أسبوع ، واصفاً الوضع بأنه “مأساوي وحرج”؛ لعدم وجود جهات تُلبّي طلبات المطار، في ظلّ عدم استمرار شركات النظافة في عملها، وهو ما قد يُسبّب انتشار الأمراض والأوبئة بين المسافرين المستخدمين للمطار .

وشدد “الشافعي” على ضرورة إيجاد حلٍّ جذري لمشكلة النظافة العامة بالمطار من خلال صرف مستحقاتهم ومرتباتهم المالية المتأخرة منذ أكثر من أربع سنوات، مشيراً إلى أنه المبلغ الذي تم من خلاله إعادة تشغيل المطار لا يتجاوز عشرة ملايين دينار في الوقت الذي شهدت فيه العملة المحلية تراجعاً كبيراً أمام الدولار بالرغم من أن الحكومة المؤقتة تركت ديناً عاماً بقيمة 50 مليار دينار؛ مما أدى إلى توقف عدد من المشاريع بالمطار .

وأشار “الشافعي” إلى أنه تم توفير 2.5 مليون دينار لتحريك عجلة العمل بالمطار خلال خمس سنوات ، منوهاً إلى أن الميزانية المخصصة من مصلحة المطارات بالبيضاء خلال ثماني سنوات هي 80 ألف دينار إضافة عهدة مالية من المصلحة بقيمة عشرة آلاف دينار وأخرى من العاصمة بقيمة 20 ألف دينار ، مضيفاً أن مصلحة المطارات بطرابلس؛ دعمت المطار بتجهيزاتٍ فنيةٍ منها أجهزة تفتيش وأضواء وفرق صيانة.

كما أوضح “الشافعي” أنه خاطب جهاتٍ عدة في الحكومة؛ لوضع حلول ناجعة لكن دون جدوى، مناشداً المسؤولين في الدولة الليبية ضرورة دعم الخدمات بالمطار، حتى يتمكن من أداء عمله بشكل أفضل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية