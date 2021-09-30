الدبيبة يبحث احتياجات بلدية ترهونة مع وفد من مكونات المدينة

طرابلس 30 سبتمبر 2021 (وال)- عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس، اجتماعًا مع وفد من مدينة ترهونة؛ ضم أعيان المدينة والمجلس التسييري ومديري القطاعات بمشاركة أعضاء من مجلس النواب عن المدينة.

وقد حضر اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء؛ اللجنة الوزارية والمشكلة بقرار من مجلس الوزراء، وذلك لمتابعة الأوضاع داخل مدينة ترهونة.

وخصص هذا الاجتماع لمتابعة أعمال اللجنة الوزارية، والتطرق إلى المشاكل والصعوبات التي تعاني منها البلدية، وقد أستمع السيد الرئيس إلى عدد من أعيان المدينة ورئيس المجلس التسييري، وكذلك المداخلات المتعددة من أعضاء مجلس النواب.

وتم تقديم لرؤساء الأجهزة التنفيذية؛ عرضًا ضوئيًا؛ يُوضح عودة الحياة داخل مدينة ترهونة والخطوات التنفيذية المتخذة، بالإضافة إلى الاتفاق على جملة من الإجراءات الفنية والإدارية لصالح البلدية سيتم إقرارها وتنفيذها. (وال) م ب/ ر ت

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