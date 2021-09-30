المنقوش تدعو نظيرها السعودي للمشاركة في المؤتمر الدولي المُنعقد نهاية شهر أكتوبر القادم

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، بالعاصمة السعودية الرياض نظيرها السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود .

واستعرضت المنقوش، بحسب مكتبها الإعلامي، خلال اللقاء مضامين مبادرة استقرار ليبيا ، كأول مبادرة ليبية خالصة تطلقها حكومة تسيير الأعمال، لتحقيق الاستقرار في ليبيا بجوانبها السياسية ، والعسكرية ، والأمنية ، والاقتصادية ، وعزم ليبيا رئاسة وتنظيم مؤتمر دولي نهاية شهر أكتوبر القادم للبدء الفعلي في تنفيذ بنودها ، استنادا على مخرجات مؤتمري برلين 1 و 2 وقرارات مجلس الأمن 2570 , 2571.

وفي هذا الخصوص قدمت المنقوش دعوة لنظيرها السعودي للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي تأكيداً للمكانة الرائدة التى تتمتع بها المملكة العربية السعودية على المستويين الإقليمي والدولي .

ومن جانبه عبر وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، عن دعم بلاده الكامل لكل مايهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا ، معبراً عن دعمه لمبادرة استقرار ليبيا باعتبارها مبادرة ليبية خالصة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في ليبيا ويحقق تطلعات الشعب الليبي في التنمية والبناء .

كما تناول اللقاء التأكيد على أهمية تنسيق المواقف إتجاه القضايا ذات الإهتمام المشترك، وتطرق كذلك إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات المشتركة المبرمة سابقا بين البلدين ، وتعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة .

وأعرب الوزير السعودي في ختام اللقاء عن دعم بلاده الكامل لكل الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار في ليبيا ، مؤكدا بأن ماتتمتع به ليبيا من إمكانيات يؤهلها إلى تجاوز أزمته ، وتحقيق الازدهار لشعبها ، مؤكدا بأن بلاده على استعداد لتقديم الدعم اللازم، ومساندة جهود الليبيين نحو الاستقرار والتنمية .

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