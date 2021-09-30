وكيل وزارة المواصلات: الرحلات الجوية نحو مطار القاهرة ستستمر بشكل طبيعي

أكد وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد سويسي، أن الرحلات الجوية للخطوط نحو مطار القاهرة ستستمر بشكل طبيعي وحسب الجدول المعد للشركتين الليبية والأفريقية .

وأضاف سويسي في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، رصدتها “الساعة 24″، أن استئناف الرحلات بين طرابلس والقاهرة يتم تنفيذا لمذكرة التفاهم بين البلدين، وستكون رحلة الخطوط الجوية الأفريقية الرحلة التدشينية لعودة الرحلات بين طرابلس والقاهرة.

وأعلنت شركة الخطوط الأفريقية عن استئناف رحلتها رقم 8U430 القاصدة مطار القاهرة الدولي، قائلة إنها الرحلة الأولى بعد توقف دام زهاء الثلاث سنوات.

وفي السياق نفسه، قال مطار معيتيقة إن طائرة الخطوط الجوية الأفريقية أقلعت قاصدة مطار القاهرة الدولي في أولى رحلاتها، لافتا إلى أنه من المقرر وصولها لوجهتها حوالي الساعة 5:20 مساء اليوم الخميس.