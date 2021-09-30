لجنة الإدارة الجديدة لشركة الخليج العربي تتسلم مهامها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

30 September, 2021

أقيمت مراسم التسليم والاستلام للجنة الإدارة الجديدة لشركة الخليج العربي للنفط، وذلك بحضور لجنة إدارة الشركة السابقة، ورئيس لجنة الإدارة الجديدة لشركة الخليج العربي للنفط صلاح عبد الكريم القطراني، وأعضاء لجنة الإدارة الجديدة، فرج المشاي، فرج احطيبة، أبوبكر بن عامر وعبد المطلب صالح آدم .

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن عملية التسليم والاستلام جرت بالمقر الرئيس لشركة الخليج العربي في بنغازي بإشراف رئيس لجنة التسليم والاستلام خير الله صالح عبد السلام

وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أصدر القرار رقم 835 لعام 2021 بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط وذلك بعد اعتماده من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.