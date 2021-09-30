المنقوش تعرض على نظيرها السعودي المشاركة في مؤتمر دولي بليبيا

العنوان-الرياض

دعت، وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، نظيرها السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي تعتزم ليبيا إقامته في طرابلس نهاية شهر أكتوبر القادم.

جاء ذلك خلال زياراتها إلى العاصمة السعودية الرياض.

وعرضت المنقوش، خلال اللقاء مضامين مبادرة استقرار ليبيا، كأول مبادرة ليبية خالصة تطلقها حكومة الوحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا بجوانبها السياسية، والعسكرية، والأمنية، والاقتصادية.

كما عرضت المنقوش، في بيان للخارجية، على نظيرها السعودي، عزم ليبيا رئاسة وتنظيم مؤتمر دولي نهاية شهر أكتوبر القادم للبدء الفعلي في تنفيذ بنود المبادرة، استنادا على مخرجات مؤتمري برلين 1 و 2 وقرارات مجلس الأمن 2570 و2571.

وأكدت الخارجية، أن وزير الخارجية السعودي أكد عن دعم بلاده الكامل، لكل ما يهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، وأعرب عن دعمه لمبادرة استقرار ليبيا باعتبارها مبادرة ليبية خالصة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في ليبيا ويحقق تطلعات الشعب الليبي في التنمية والبناء.