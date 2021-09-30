“الغويل” يبحث أوضاع المرضى الليبيين في مصر

شدد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، الذي يرأس اللجنة المكلفة بمتابعة الصعوبات التي تُعاني منها الجالية الليبية في جمهورية مصر؛ على ضرورة حلّ المشاكل كافة، قبل نهاية العام الجاري، مؤكداً على ضرورة تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى الليبيين و تخفيف معاناتهم الصحية.

جاء ذلك خلال لقاء “الغويل” رؤساء عددٍ من المستشفيات المصرية، اليوم الخميس، حيث جرت مناقشة المستحقات المترتبة على السفارة الليبية في القاهرة، نتيجة علاج عددٍ كبيرٍ من المرضى الليبيين، بالإضافة إلى الاتفاق على ترتيب زيارة ميدانية للوقوف على أوضاع المرضى الليبيين، و الاطلاع على المستشفيات، وطبيعية الرعاية الصحية المقدمة فيها، وفق بيان الوزارة.

جديرٌ بالذكر أن رئيس الحكومة شكّل لجنةً لمتابعة أوضاع المواطنين الليبيين في مصر، عقب زيارته الأخيرة للقاهرة لحلحلة المصاعب والعوائق التي تُعاني منها شريحتا المرضى والطلبة، على وجه الخصوص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية