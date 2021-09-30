سفيرة فرنسا تطلع على استعدادات وزارة الداخلية لتأمين الاستحقاق الانتخابي القادم

كما تطرق الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس بديوان الوزارة بطرابلس إلى مناقشة أوجه التعاون الأمني المشترك بين البلدين في مجال تدريب وتطوير الكوادر الأمنية بالوزارة ‏خاصةً في مجال الأمن والسلامة الوطنية.

ومن جهتها أثنت السفيرة على جهود الوزارة في حفظ الأمن، مؤكدة على أن سفارة فرنسا ستعمل على تسهيل حصول الليبيين على التأشيرة، وبأن حكومتها تدعم الاستقرار في البلاد، مشيرةً إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين قوية وتاريخية.