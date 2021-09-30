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وزير خارجية السعودية لـ”المنقوش”: ندعم كل ما يحقق استقرار ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم الخميس ، ، بالعاصمة السعودية الرياض نظيرها السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود .

واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء مضامين مبادرة استقرار ليبيا ، كأول مبادرة ليبية خالصة تطلقها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار في ليبيا بجوانبها السياسية ، والعسكرية ، والأمنية ، والاقتصادية ، وعزم ليبيا رئاسة وتنظيم مؤتمر دولي نهاية شهر أكتوبر القادم للبدء الفعلي في تنفيذ بنودها ، استنادا على مخرجات مؤتمري برلين 1 و 2 وقرارات مجلس الأمن 2570 , 2571.

وفي هذا الخصوص قدمت الوزيرة دعوة لنظيرها السعودي للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي ، تأكيداً للمكانة الرائدة التى تتمتع بها المملكة العربية السعودية على المستويين الإقليمي والدولي .

ومن جانبه عبر وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود ، عن دعم بلاده الكامل لكل ما يهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا ، معبراً عن دعمه لمبادرة استقرار ليبيا باعتبارها مبادرة ليبية خالصة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في ليبيا ويحقق تطلعات الشعب الليبي في التنمية والبناء .

كما تناول اللقاء التأكيد على أهمية تنسيق المواقف اتجاه القضايا ذات الإهتمام المشترك ، وتطرق كذلك إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات المشتركة المبرمة سابقا بين البلدين ، وتعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة .

وأعرب الوزير السعودي في ختام اللقاء عن دعم بلاده الكامل لكل الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار في ليبيا ، مؤكدا بأن ماتتمتع به ليبيا من إمكانيات يؤهلها إلى تجاوز أزمتها ، وتحقيق الازدهار لشعبها ، مؤكدا بأن بلاده على استعداد لتقديم الدعم اللازم، ومساندة جهود الليبيين نحو الاستقرار والتنمية .

 

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صحيفة الساعة 24

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