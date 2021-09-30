البعثة الأممية ترحب باجتماع اللجنة العسكرية ” 5 + 5″ في طرابلس

ليبيا – رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 يوم الثلاثاء للمرة الأولى في العاصمة طرابلس.

البعثة وفي بيان لها اليوم الخميس اعتبرت اجتماع اللجنة رسالة أخرى قوية من قبل اللجنة ومؤشرًا على متانة الجهود المبذولة.

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