البعثة الأممية ترحب باجتماع اللجنة العسكرية ” 5 + 5″ في طرابلس

ليبيا – رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 يوم الثلاثاء للمرة الأولى في العاصمة طرابلس.
البعثة وفي بيان لها اليوم الخميس اعتبرت اجتماع اللجنة رسالة أخرى قوية من قبل اللجنة ومؤشرًا على متانة الجهود المبذولة.
ليبيا – رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 يوم الثلاثاء للمرة الأولى في العاصمة طرابلس.
البعثة وفي بيان لها اليوم الخميس اعتبرت اجتماع اللجنة رسالة أخرى قوية من قبل اللجنة ومؤشرًا على متانة الجهود المبذولة.
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