السفيرة الفرنسية لـ “مازن”: سنعمل على تسهيل حصول الليبيين على التأشيرات

التقى وزير الداخلية “خالد مازن”، اليوم الخميس مع سفيرة فرنسا في ليبيا “بياتريس دوهيلين”، لمناقشة سبل التعاون الأمني المشترك بين البلدين، في مجال تطوير وتدريب الكوادر الأمنية في وزارة الداخلية.

وأكد “مازن” في الاجتماع أن الداخلية تبذل أقصى جهدها من أجل تأمين وإنجاح الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.

من جانبها، أكدت “دوهيلين” أن السفارة الفرنسية تدعم الاستقرار في ليبيا، وتثمن العلاقات التاريخية والقوية بين البلدين. وأضافت أن السفارة ستسعى لتسهيل حصول الليبيين على التأشيرة الفرنسية.

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