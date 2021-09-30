ليبيا الان

السفيرة الفرنسية لـ “مازن”: سنعمل على تسهيل حصول الليبيين على التأشيرات

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى وزير الداخلية “خالد مازن”، اليوم الخميس مع سفيرة فرنسا في ليبيا “بياتريس دوهيلين”، لمناقشة سبل التعاون الأمني المشترك بين البلدين، في مجال تطوير وتدريب الكوادر الأمنية في وزارة الداخلية.

وأكد “مازن” في الاجتماع أن الداخلية تبذل أقصى جهدها من أجل تأمين وإنجاح الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.

من جانبها، أكدت “دوهيلين” أن السفارة الفرنسية تدعم الاستقرار في ليبيا، وتثمن العلاقات التاريخية والقوية بين البلدين. وأضافت أن السفارة ستسعى لتسهيل حصول الليبيين على التأشيرة الفرنسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك