وزارة المهجرين تبحث مع الخبراء القانونيين سبل معالجة أزمة النازحين

نظمت وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان وبإشراف وزير الدولة أحمد ابوخزام، مؤتمرا تحت عنوان “حقوق النازحين والمهجرين في ميزان العدالة الانتقالية”، اليوم الخميس بفندق كورنثيا في طرابلس.

وحضر الجلسة وزيرة العدل “حليمة ابراهيم” ووزير الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” ونخبة من أساتذة القانون و مؤسسات المجتمع المدني، كما شارك مدير مكتب شؤون النازحين والمهجرين مقدم “اكرم الراجحي” ومدير مكتب حقوق الإنسان عميد.د “فؤاد الباشا” في الجلسة الحوارية .

وناقشت الجلسات الحوارية، حقوق النازحين والمهجرين والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ودور العدالة الانتقالية في معالجة آثار النزوح والتهجير.

بدورها أكدت أستاذ القانون الدولي زهرة تيبار أن الجلسة ضمت مجموعة من القانونيين والأكاديميين، متابعة: “واختتمت بجملة من التوصيات القيمة التي نأمل أن تأخذ طريقها لمعالجة الواقع”.