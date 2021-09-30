الحداد يتفقد مقر “اللّواء 444 قِتال” بمعسكر التّكبالي

طرابلس 30 سبتمبر 2021م (وال)- قام رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن “محمد الحدّاد”؛ رفقة كلٍّ من رئيس أركان القوّات البريّة اللّواء “الفيتورى غريبيل”، وآمر غرفة عمليّات ترهونة العميد “عبد القادر منصور” بزيارة إلى مقر “اللّواء 444 قِتال” بمعسكر التّكبالي.

والتقى “الحداد” خلال الزيارة بالضباط وضباط الصف والجنود وبعملِ “اللّواء 444 قِتال” وحثّ الضّباط والجنود على مواصلة التّدريب والمضي قُدُماً والعمل على فرض الأمن.

وقام “الحداد” خلال الزيارة بتوزيع شهادات التقدير لعناصر اللّواء الذين اجتازوا الدورة المتخصّصة في مجال (المهارات القتالية). (وال)

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