النايض يناقش مع مسؤول بالخارجية الفرنسية دعم انتخابات 24 ديسمبر

‏التقى رئيس تكتل إحياء ليبيا الدكتور عارف ‎النايض اليوم الخميس بكريستوف فارنو، مدير فريق منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وليبيا، بوزارة الخارجية الفرنسية.

وذكر النايض في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، أنه ناقش خلال اللقاء الدعم الشعبي ودعم مجلس الأمن للانتخابات ‎الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021 ، وأهمية التمسك الكامل بخريطة الطريق، بما في ذلك التزامات لجنة “5+5” العسكرية المشتركة.

يشار إلى أن النايض بعث خطابا إلى المبعوث الأممي يان كوبيش في 26 سبتمبر الجاري، حذر خلاله من التطورات السياسية الأخيرة، وطالب مجلس الأمن بالتصرف بحزم وفرض إجراء الانتخابات الليبية.

الجدير بالذكر أن سفارات فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة أكدت في بيان مشترك أصدروه في وقت سابق من سبتمبر الجاري على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها 24 ديسمبر مع سحب القوات الأجنبية والمرتزقة وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار.