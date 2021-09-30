ليبيا

المغرب / بوابة أفريقيا الاخبارية |

30 September, 2021

انطلقت بالرباط مساء اليوم الخميس ، أشغال اللقاء التشاوري بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة بليبيا بخصوص قانون الانتخابات وينظم اللقاء في إطار جلسات مغلقة على مدى يومين.

وتتركز أشغال اللقاء التشاوري على الجوانب المتعلقة بتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المفترض تنظيمها يوم 24 ديسمبر المقبل، والتي تشكل محطة حاسمة للخروج بالبلد من الأزمة التي يشهدها.

وصرح السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، للصحافة في عقب الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، إن ممثلي طرفي الحوار الليبي يعملون اليوم على إرساء القاعدة الدستورية التي تمكن من ضمان تنظيم هذه الانتخابات في موعدها.

كما نوه الدبلوماسي الأمريكي في هذا الصدد، باحتضان المغرب لهذا اللقاء الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لليبيا، معربا عن أمله في أن تكلل جهود المملكة، إلى جانب العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة، بالنجاح، وذلك في أفق تنظيم هذه المحطة الانتخابية وتشكيل حكومة وحدة تحظى بالدعم الكافي في هذا البلد لتعود الحياة فيه إلى طبيعتها.