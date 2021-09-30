المنقوش توجه دعوة لوزير الخارجية السعودي لحضور مؤتمر دولي في ليبيا

التقت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، صباح اليوم الخميس، نظيرها السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، في العاصمة السعودية الرياض.

واستعرضت “المنقوش” في الاجتماع مع “بن فرحان”، مبادرة استقرار ليبيا، وعزم حكومة الدبيبة على تنظيم مؤتمر دولي في نهاية أكتوبر المقبل للبدء في تنفيذ بنود المبادرة، استنادا على مخرجات مؤتمري برلين وقرارات مجلس الأمن 2570 و2571.

كما أكدت الوزيرة على أهمية مشاركة المملكة العربية السعودية في المؤتمر، ووجهت دعوة رسمية للوزير السعودي لحضور المؤتمر.

من جهته، أكد الوزير السعودي على دعم المملكة لجهود الاستقرار في ليبيا، وأعرب عن استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم من أجل تجاوز الأزمة الحالية في ليبيا.

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