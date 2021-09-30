لجنة إعداد مسودة قانون الانتخابات البرلمانية تؤكد أنها غير معنية بالحوار الجاري في المغرب

طرابلس 30 سبتمبر 2021 (وال)- أعلنت لجنة إعداد مسودة قانون الانتخابات البرلمانية اليوم الخميس، أنها غير معنية بالحوار الموازي الذي تجري مداولاته بالمغرب ولن تلتزم بنتائجه.

وأكدت اللجنة في بيان تداولته وسائل الإعلام؛ أنها ” لن تقبل أن يعرض في القاعة، إلا العمل الذي تقدمه اللجنة المكلفة من القاعة”.

وأعربت اللجنة في بيانها “عن استغرابها الشديد؛ من تشكيل لجنة أخرى موازية من قبل رئيس مجلس النواب ذهبت للاجتماع في المغرب مع مجلس الدولة دون علمها ودون التشاور معها من قبل المجلس أو حتى إعطائها علم بالأمر”.

وشدد البيان على أن لجنة إعداد مسودة قانون الانتخابات البرلمانية قد تم إقرارها داخل القاعة وصدر بشأنها قرار مجلس النواب تحت رقم 6 لسنة 2021 وهي مشكلة كل الدوائر الانتخابية فلا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوزها من قبل الرئاسة وتكليف غيرها عبر قرار يُخالف القاعة. (وال)

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