روسيا: ندعو الليبيين لتجاوز خلافاتهم للوصول إلى الانتخابات

دعت روسيا الأطراف الليبية إلى تجاوز خلافاتها من أجل الوصول للانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك، عن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قوله إن موسكو تدعو جميع الأطراف الليبية إلى تجاوز الخلافات وإجراء الانتخابات المقررة في ليبيا يوم 24 ديسمبر.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، صوت مجلس الأمن بالإجماع على تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا حتى 31 يناير 2022.

وخصص مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، جلسة للتصويت على مشروع قرار بريطاني بشأن التمديد لولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “أونسميل”.

واضطر أعضاء المجلس الأربعاء إلى تأجيل التصويت على مشروع القرار البريطاني للخميس بعد اعتراض الوفد الروسي في اللحظات الأخيرة على بعض الفقرات الواردة بالمشروع حول مهام البعثة الأممية.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي اعتمد بالإجماع، منتصف سبتمبر الجاري، قرارا بتمديد ولاية “أونسميل” لمدة 15 يوما حتى نهاية الشهر نفسه، في مسعى للوصول إلى اتفاق بشأن تغييرات تسعى روسيا إلى إدخالها على تفويضها.