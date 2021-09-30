المنقوش تشدد على تفعيل الاتفاقية الرباعية لحماية الحدود

أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، أهمية الإسراع في تطبيق وتفعيل الاتفاقية الرباعية المعنية بحماية وتأمين الحدود المشتركة مع دول الجوار حسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية.

وأشارت المنقوش خلال استقبال رئيس النيجر، محمد بازوم، للوفد الوزاري برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بالعاصمة نيامي إلى أن تفعيل الاتفاقية الرباعية المعنية بحماية وتأمين الحدود المشتركة مع دول الجوار من شأنه أن يحد من عديد الظواهر الهدامة التي تهدد شعوب المنطقة كالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وعمليات التهريب، بالإضافة إلى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

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