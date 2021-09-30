الطاهر بن غربية: وجبة غداء الإثنين لمن يتظاهر ضد ترشح “حفتر وسيف الإسلام”

دعا الطاهر بن غربية، القيادي في مليشيات “بركان الغضب” من سماهم “أحرار البركان” إلى التظاهر في مطار طرابلس الدولي، لمنع “حفتر وسيف الإسلام القذافي” من الترشح للانتخابات الرئاسية، وفق قوله.

وكتب بن غربية، على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “إلى كل الأحرار بركان الغضب رجال نساء قادة أفراد عمداء بلديات مؤسسات مجتمع مدني، الكل مدعو للحضور يوم الإثنين القادم بالعاصمة طرابلس في مطار طرابلس الدولي الساعة12وسوف تكون هناك وجبة غداء”.