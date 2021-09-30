سرت.. الإعلان عن تأسيس حزب تجمع (معاً لأجل الوطن)

احتضن مجمع قاعات وقادوقو بمدينة سرت اليوم الخميس الملتقى التأسيسي العام للحزب السياسي (تجمّع معاً لأجل الوطن) .. تحت شعار ((الوطن للجميع، وبالجميع يرتقي)) ..

و اجمعت كلمات المتدخلين على المنصة الخطابية للملتقى على ضرورة ارساء المصالحة الوطنية والتصالح السياسي والتسامي على جراح الماضي والدفع بعجلة الإستمرار لبناء مستقبل الوطن .

وخلال الملتقى تم إستعراض خطة العمل والمشروع السياسي المستقبلي الذي يهدف وفق القائمين عليه لتحقيق السيادة الوطنية الليبية وحفظ مكتسبات وحقوق المواطن الليبي .

كما تم الإعلان خلال هذا الملتقى عن الهيئة العليا له، حيث جاءت على النحو التالي:

1- د. حمد مهدي حمد الحاج(رئيس الهيئة العليا للتجمع) (عن منطقة زلة) ..

2- أ. صالح جبريل العمروني .. (نائب أول) .. (عن منطقة بنغازي) ..

3- م. حسين محمد البيومي .. (نائب ثاتي) .. (عن منطقة سرت) ..

4- أ. محمد رمضان المغيربي .. (عضو) .. (عن منطقة غات) ..

5- د. السنوسي عمر سعيد .. (عضو) .. (عن منطقة غريان) ..

6- أ. فاطمة فرج الوافي .. (عضو) .. (عن منطقة السدرة) ..

7- أ. أحمد محمد عبدالمولى .. (عضو) .. (عن منطقة سرت) ..

وأيضاً أُعلن خلال التجمع عن (الأمانة العامة) لهذا الكيان السياسي .. تمثلت في: 1- أ. صالح عبدالسلام الزروق .. (الأمين العام للتجمع) .. (عن منطقة سرت) .. 2- م. المبروك عبدالرحمن عنيزه .. (الأمين العام المساعد للتجمع) .. (عن منطقة سرت) .. 3- د. فرج مفتاح اطلوبه .. (الأمين المساعد للشؤون السياسية للتجمع) .. (عن منطقة مسلاته) .. 4- النور أبو صلاح إبراهيم .. (الأمين المساعد للتجمع) .. (عن المنطقة الجنوبية) .. 5- أ. سالم أبوبكر المدفع .. (الأمين المساعد للتجمع) .. (عن منطقة الشرقية) .. 6- د. جمال بلقاسم فطناسة .. (الأمين المساعد للتجمع) .. (عن المنطقة الغربية) .. 7- فتح الله مفتاح الصادق .. (الأمين المساعد للتجمع) .. (عن منطقة الوسطى) .