السعودية تتلقي دعوة للمشاركة في مؤتمر استقرار ليبيا

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، دعم بلده لمبادرة استقرار ليبيا، فيما تلقت الرياض دعوة رسمية للمشاركة بمؤتمر دولي لتنفيذ بنود المبادرة.

جاء ذلك خلال لقاء بين بن فرحان ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش، في الرياض، يوم الخميس، أجريا خلاله مباحثات حول مبادرة استقرار ليبيا.

واستعرضت المنقوش خلال اللقاء ”مضامين مبادرة استقرار ليبيا، كأول مبادرة ليبية خالصة تطلقها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار في ليبيا بجوانبها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية“.