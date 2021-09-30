جدول امتحان القسم العلمي بالشهادة الثانوية

أعلن المركز الوطني للامتحانات، اليوم الخميس، جدول امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي (القسم العلمي)، التي تبدأ يوم السبت 16 أكتوبر 2021 وتنتهي يوم الخميس 28 أكتوبر 2021.

ووفق الجدول، الذي نشره المركز عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، تبدأ امتحانات التعليم الثانوي (القسم العلمي)، بمادة الفيزياء (الميكانيكا) يوم السبت 16 أكتوبر، وفي اليوم التالي 17 أكتوبر امتحان النحو والصرف والإملاء.

– جدول امتحان القسم الأدبي بالشهادة الثانوية

وحدد الجدول يوم 18 أكتوبر لامتحان مادة الكيمياء، ويوم الأربعاء 20 أكتوبر لامتحان الأحياء، و21 أكتوبر لامتحان الإحصاء، و24 أكتوبر امتحان مادة الرياضيات.

كما حدد المركز يوم 25 أكتوبر لامتحان النصوص الأدبية والبلاغة، و26 أكتوبر لمادة الفيزياء الكهربائية والمغناطيسية، و27 أكتوبر لمادتي التربية الإسلامية، وتقنية المعلومات، ثم اليوم الأخير 28 أكتوبر لامتحان اللغة الإنجليزية.

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