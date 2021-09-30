مكتب النائب العام يكشف عن جريمة قتل بدس مبيد حشري بقنينة دواء مرسلة بخدمة التوصيل المنزلي

ليبيا – باشرت وحدة الاتصالات وتقنية المعلومات بمكتب النائب العام بإجراءت البحث عن مرتكب واقعة قتل المجني عليه محمد مصطفى سالم، الذي وافته المنية بسبب دس مبيد حشري قاتل بقنينة الدواء المرسلة إليه بوسيلة خدمة التوصيل المنزلي.

مكتب النائب العام أوضح في بيان له اليوم الخميس أن وحدة الاتصالات وتقنية المعلومات بمكتب النائب العام باشرت إجراءات التحليل والرصد والمتابعة؛ لأجل تحديد هوية من ترتب على فعله نتيجة إزهاق روح المجني عليه، بسبب دس مبيد حشري قاتل بقنينة الدواء المرسلة إليه بوسيلة خدمة التوصيل المنزلي.

هذا وقد أسفرت الإجراءات عن تحديد هوية مرتكب الواقعة؛ وبذلك تم إلقاء القبض عليه، وباشرت جهة الاستدلال إجراء سماع أقواله.

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