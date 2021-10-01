مركز الأهرام للدراسات: الإدارة الأمريكية ستقدم الدعم للسلطات الليبية لتجاوز المرحلة الانتقالية

ليبيا – قال الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية كامل عبد الله إن إقرار قانون “استقرار ليبيا” من جانب مجلس النواب الأمريكي يشير إلى أن هناك رغبة جادة لهذه المؤسسات الأمريكية في الاهتمام بتسوية الأزمة في ليبيا، والدفع بجهود السلام وإجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر.

عبد الله وفي مداخلة له عبر برنامج “البلاد” الذي بث على قناة “ليبيا 218” أمس الأربعاء أضاف: “هذا القانون تم إعداده منذ فترة قصيرة، وخضع لتعديلات ومناقشات مُكثّفة من قبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي وأطراف أخرى فاعلة، قدّمت مقترحات لإعداد هذا القانون الذي أُريد به أن تتولى الإدارة الأمريكية تقديم الدعم والمساندة للسلطات الليبية، من أجل تخطي المرحلة الانتقالية، وبناء مؤسسات الدولة المختلفة السياسية والخدمية والأمنية والعسكرية، وخلال الأشهر الأخيرة كثّفت الإدارة الأمريكية الجهود الدبلوماسية من أجل تنفيذ خارطة الطريق التي اتفقت عليها الأطراف الليبية في تونس في نوفمبر 2015”.

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