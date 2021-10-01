صحيفة يونانية: هذا هو سبب تغلغل تركيا الكبير في ليبيا

ليبيا- أجرت صحيفة “كاثمريني” اليونانية الناطقة بالإنجليزية مقابلة مع مؤلف كتاب “التحالفات والانقسامات” الخبير في الإسلاموية جيل كيبيل.

المقابلة التي تابعتها وترجمت ما يخص ليبيا منها صحيفة المرصد، أشار خلالها كيبيل الذي يشغل منصب مستشار الرئيس الفرنسي إلى اختراع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المنطقة الاقتصادية المشتركة بين شرق ليبيا وتركيا لفرض قوته.

وأضاف كيبيل: إن أردوغان أراد أن يتظاهر أنه يمكن أن يعرقل مشاريع الطاقة أو يفرض ضرائب على الدول بموقفه هذا. مؤكدًا أن غياب السياسة الأوروبية الموحدة في التعامل مع ليبيا سمح لتركيا بالتدخل بهذه الطريقة في شؤون البلاد، من خلال إرسال قواتها ومرتزقتها السوريين.

ترجمة المرصد – خاص

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