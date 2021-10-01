جلسة حوارية لمناقشة حقوق النازحين والمهجرين

عُقدت اليوم الخميس في فندق “كورنثيا” جلسة حوارية بعنوان “حقوق النازحين والمهجرين في ميزان العدالة الانتقالية”، بحضور مدير مكتب شؤون النازحين والمهجرين المقدم “أكرم الراجحي”، ومدير مكتب حقوق الإنسان العميد الدكتور “فؤاد الباشا”.

وقد تمت الجلسة برعاية وإشراف وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان “أحمد أبو خزام”، وبمشاركة وزيرة العدل “حليمة إبراهيم” ووزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني”، وشخصيات قانونية وفاعلة في مؤسسات المجتمع المدني.

وتركز الحوار في الجلسة على حقوق النازحين والمهجرين ودور العدالة الانتقالية في معالجة آثار النزوح والتهجير.

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