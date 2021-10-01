أحزاب وتكتلات سياسية تدعو لعدم استغلال المال العام للدعاية الانتخابية

دعت مجموعة من الأحزاب والتكتلات السياسية في رسالة وجهتها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى عدم السماح باستغلال المال العام أو مؤسسات الدولة للدعاية أو التأثير لمصلحة أي مرشح أو حزب على حساب آخر.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
اختتام الدورة التخصصية للإسعافات الأولية المتقدمة
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
السويسي: بدء الرحلات الرسمية بين ليبيا ومطار القاهرة الأسبوع المقبل
تم النشر منذُ 26 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
الصين: العملية السياسية في ليبيا تمر حالياً بمرحلة حرجة وندعو لإجراء الإنتخابات في موعدها
تم النشر منذُ 31 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
ترحيب بالقانون الأمريكي بشأن تحقيق الاستقرار في ليبيا
تم النشر منذُ 36 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك