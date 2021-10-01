أحزاب وتكتلات سياسية تدعو لعدم استغلال المال العام للدعاية الانتخابية

دعت مجموعة من الأحزاب والتكتلات السياسية في رسالة وجهتها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى عدم السماح باستغلال المال العام أو مؤسسات الدولة للدعاية أو التأثير لمصلحة أي مرشح أو حزب على حساب آخر.

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