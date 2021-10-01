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أحزاب وتكتلات سياسية تدعو لعدم استغلال المال العام للدعاية الانتخابية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

دعت مجموعة من الأحزاب والتكتلات السياسية في رسالة وجهتها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى عدم السماح باستغلال المال العام أو مؤسسات الدولة للدعاية أو التأثير لمصلحة أي مرشح أو حزب على حساب آخر.

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قناة ليبيا

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