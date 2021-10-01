ترحيب بالقانون الأمريكي بشأن تحقيق الاستقرار في ليبيا

اذن رحبت الأوساط الليبية بقرار مجلس النواب الأمريكي بشأن إصدار مشروع قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا، واصفين إياه بالإعلان الأمريكي الصريح عن اهتمام واشنطن بالملف الليبي والدفع بجهود السلام وإجراء الانتخابات في موعدها المقر،.فضلا عن استهدافه الجهات المعرقلة للمسار السياسي بالبلاد.
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قناة ليبيا
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