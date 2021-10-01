الصين: العملية السياسية في ليبيا تمر حالياً بمرحلة حرجة وندعو لإجراء الإنتخابات في موعدها

دعا نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، داي بينغ، الخميس إلى إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المقرر في ديسمبر.

وقال بينغ، إن “العملية السياسية في ليبيا تمر في الوقت الحاضر بمرحلة حرجة. تأمل الصين أن تظهر جميع الأطراف في البلاد الإرادة السياسية وأن تتصرف وفقًا لخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي لضمان إجراء الانتخابات في نهاية العام كما هو مقرر”.

وتابع: “بعد عقد من الصراع، تسير ليبيا بشكل عام على المسار الصحيح للانتقال السياسي وإعادة الإعمار الوطني. تقدر الصين الجهود الإيجابية التي تبذلها جميع الأطراف في البلاد في هذا الصدد”.

وأضاف: “كما تدعم الصين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للعب دور بناء وأكثر فاعلية في مساعدة ليبيا على تنفيذ خارطة الطريق وتحقيق تسوية سياسية للقضية الليبية وفقًا لمبدأ الملكية الليبية والقيادة الليبية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، وفقا لما قال.

واستكمل: “بناء على ذلك، تدعم الصين تمديد تفويض البعثة في ليبيا، وفقا لما قال في توضيح للتصويت بعد تصويت مجلس الأمن بالموافقة على تمديد فني للتفويض”.

وأوضح أن “الصين تؤيد، بعد الانتخابات وفي ضوء تطور الوضع، إجراء نقاش بشأن تعديل قيادة البعثة. “في الوقت نفسه، نؤكد ضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة بشكل متوازن ومنظم لتجنب أي مخاطر وتحديات لأمن ليبيا والدول المجاورة”.

وقال إن “الصين ستواصل الوقوف مع الشعب الليبي والعمل مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام الدائم والتنمية الدائمة في البلاد”.

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