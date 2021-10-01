السويسي: بدء الرحلات الرسمية بين ليبيا ومطار القاهرة الأسبوع المقبل

قال وكيل وزارة المواصلات للنقل الجوي خالد السويسي،إنه تم تدشين أولى رحلات الخطوط الجوية الأفريقية إلى مطار القاهرة، و تبدأ الرحلات الرسمية بين ليبيا والقاهرة الأسبوع المقبل بواقع 4 رحلات جوية أسبوعيا بين طرابلس والقاهرة ورحلتين بين مصراتة والقاهرة و3 رحلات بين بنغازي والقاهرة للخطوط الليبية الجوية.

أضاف السويسي، في تصريحات صحفية: “سيكون هناك 3 رحلات جوية أسبوعيا بين طرابلس والقاهرة ورحلتان بين بنغازي والقاهرة للخطوط الجوية الأفريقية، والإجراءات الأمنية تتمثل في توفّر تأشيرة دخول للفئات التي تحتاج إلى تأشيرة وضرورة توفر نتيجة مخبرية سلبية لفيروس كورونا لا تزيد عن 72 ساعة”.