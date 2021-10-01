السائح عبر “كلبهاوس”: يحق للدبيبة الترشح للانتخابات وفقا للقانون الصادر من مجلس النواب

قال رئيس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إنه يحق لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة الترشح للانتخابات.

وفسر السايح بقوله عبر مداخلة بمنصة “كلوب هاوس” إن القانون رقم 1 الصادر عن مجلس النواب الخاص بانتخاب الرئيس لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى ماحدث من اتفاق في جنيف.

ويأتي تصريح السايح في ظل الجدل المثار بالمشهد السياسي الليبي عن طبيعة المترشحين وأحقية كل من يتقدم لذلك.

الجدير بالذكر أن أعضاء السلطة الحالية من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية تعهدوا بعدم تقلد أي منصب بعد انتهاء مهامهم في المدة المقررة حسب اتفاق جنيف.