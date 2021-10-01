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جولة تفتيشية على مراكز تخزين وتوزيع الغذائيات في الخمس

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى مفتشو مكتب الرقابة الداخلية – قسم الرقابة على الأغذية والأدوية- عدداً من الجولات التفتيشية المكثفة على أماكن تخزين وتداول السلع الغذائية في مدينة الخمس، بإشراف مدير مكتب الرقابة الداخلية “نوري الضاوي”، وبالاشتراك مع جهاز الحرس البلدي ومديرية أمن الخمس.

وقد نتج عن الجولات رصد مجموعة من المخالفات للشروط الصحية والقياسية، تمثل معظمها بسوء التهوية والإضاءة، سوء الترتيب والفرز، عدم توفر المبردات والمجمدات، الرطوبة العالية، عدم الاهتمام بالنظافة العامة، إضافة إلى انتهاء صلاحية عدد من المنتجات.

وقام مفتشو المكتب بإغلاق وتشميع كافة المراكز المخالفة للمواصفات، ووضعها تحت المراقبة.

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قناة 218 الليبية

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