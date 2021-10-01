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الخارجية تنسق مع سفير تركيا لنيل عضوية البلدين في منظمة التعاون الإسلامي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اجتمع مدير إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي ، سیف أحمد البي ، اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021 بمقر الوزارة بطرابلس مع سفير جمهورية تركيا المعتمد لدى ليبيا ، کنعان يلماز .

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع التى تهم البلدين.

كما ناقش عضوية البلدين في منظمة التعاون الإسلامي ، ودعم المرشحين المتقدمين من كلا البلدين للعمل بالأجهزة والمؤسسات التابعة للمنظمة ، ومن بينها معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس ” SMIIC ” سميك ” ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية ” إرسیکا ” ، وكذلك إتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الإسلامي ( اونا ) التي تقدمت له دولة ليبيا لتولي منصب المدير العام ، حيث وعد السفير التركي بدعم بلاده لهذه الترشيحات .

وتم الإتفاق في ختام الاجتماع ، على مواصلة التنسيق المتبادل بينهما وبما يخدم مصلحة البلدين.
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صحيفة الساعة 24

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