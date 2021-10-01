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إغلاق مخزن غذائي في سوق الكريمية لمخالفته المواصفات التخزينية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أثناء قيامهم بحملة تفتيشية بالاشتراك مع الحرس البلدي وتحت إشراف النائب العام، من ضبط مخالفات تخزينية في أحد المخازن الغذائية في سوق الكريمية.

حيث تم تسجيل عدد من المخالفات في المخزن رقم (345-346) لبيع المخللات، تمثلت بتزوير مدة الصلاحية الخاصة بالمعلبات، إضافة إلى ظروف الإضاءة والتهوية والتبريد السيئة في المخزن، ووجود عدد كبير من المخللات الفاسدة.

وقد تم إقفال المخزن ووضعه تحت الرقابة إلى حين الالتزام بملاحظات المفتشين وتحسين الظروف التخزينية.

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قناة 218 الليبية

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