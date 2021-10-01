وزير الدفاع الايطالي: عدم وجود أجندة أوروبية واضحة ساعد في وجود تركيا ‏على الأرض في ليبيا ‏

أفاد وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جويريني، بأن عدم وجود أجندة ‏أوروبية واضحة، هي ما ساعدت في وجود تركيا على الأرض ‏في ليبيا.‏

وأوضح جويريني في مؤتمر حول الوضع ما بعد أفغانستان نقلته ‏وكالة “نوفا” الإيطالية، أن اللعبة الحقيقية في ليبيا اليوم، هي على ‏المستوى السياسي والدبلوماسي وليس المستوى العسكري، بعدم ‏أثبت الوجود العسكري الأجنبي المباشر وغير المباشر بأنه ليس ‏عنصرا ناجحا لصنع القرار والعمليات السياسية.‏

ولفت إلى أن أوروبا تحتاج في ليبيا إلى بناء أوروبا سياسة دفاعية ‏أمنية حقيقية وطموحة، خاصة بعد نجاح روسيا في الحصول على ‏موضع قدم في البحر المتوسط لم تكن ستحصل عليه لولا فشل ‏أوروبا في تبني أجندة موحدة.‏

ونوه إلى أن افتقار أوروبا إلى العمل والمبادرة والطموح، سمح ‏للجهات الفاعلة الأخرى في بناء أجندتها الخاصة وبناء وجودها ‏الحازم على الأرض الليبية.‏

وأتم بقوله “نحن موجودون عسكريا في ليبيا، بناء على اتفاقية ‏تعاون تقني، ونؤسس لعدد كبير من العوامل التي ستساعد في ‏تجديد العمل بالاتفاقية‎”.

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