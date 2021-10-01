وزير الدفاع الايطالي: عدم وجود أجندة أوروبية واضحة ساعد في وجود تركيا ‏على الأرض في ليبيا ‏

أفاد وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جويريني، بأن عدم وجود أجندة أوروبية واضحة، هي ما ساعدت في وجود تركيا على الأرض في ليبيا.
وأوضح جويريني في مؤتمر حول الوضع ما بعد أفغانستان نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية، أن اللعبة الحقيقية في ليبيا اليوم، هي على المستوى السياسي والدبلوماسي وليس المستوى العسكري، بعدم أثبت الوجود العسكري الأجنبي المباشر وغير المباشر بأنه ليس عنصرا ناجحا لصنع القرار والعمليات السياسية.
ولفت إلى أن أوروبا تحتاج في ليبيا إلى بناء أوروبا سياسة دفاعية أمنية حقيقية وطموحة، خاصة بعد نجاح روسيا في الحصول على موضع قدم في البحر المتوسط لم تكن ستحصل عليه لولا فشل أوروبا في تبني أجندة موحدة.
ونوه إلى أن افتقار أوروبا إلى العمل والمبادرة والطموح، سمح للجهات الفاعلة الأخرى في بناء أجندتها الخاصة وبناء وجودها الحازم على الأرض الليبية.
وأتم بقوله “نحن موجودون عسكريا في ليبيا، بناء على اتفاقية تعاون تقني، ونؤسس لعدد كبير من العوامل التي ستساعد في تجديد العمل بالاتفاقية”.
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