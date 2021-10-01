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السايح: يحق للدبيبة الترشح للانتخابات المقبلة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إنه يحق لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة الترشح للانتخابات.

وفسر السايح بقوله عبر مداخلة بمنصة كلوب هاوس إن القانون رقم 1 الصادر عن مجلس النواب الخاص بانتخاب الرئيس لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى ماحدث من اتفاق في جنيف.

ويأتي تصريح السايح في ظل الجدل المثار بالمشهد السياسي الليبي عن طبيعة المترشحين وأحقية كل من يتقدم لذلك خاصة من أعضاء الحكومة الحالية كونهم تعهدوا بعدم تقلد أي منصب بعد انتهاء مهامهم في المدة المقررة حسب اتفاق جنيف ومن ذلك توقيع الدبيبة وتعهده بعدم الترشح.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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