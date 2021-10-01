وزير الداخلية يترأس أول اجتماع للجنة دراسة طلبات الجنسية

افتتح وزير الداخلية خالد مازن أعمال الاجتماع الأول للجنة المركزية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية تنفيذا لقرار الحكومة بالخصوص بتشكيل لجنة مركزية لدراسة طلبات الحصول على جنسية.

التأم الاجتماع بحضور رئيس اللجنة و كافة أعضائها، فيما أكد مازن، على ضرورة اضطلاع اللجنة بمهامها بالشكل الذي يتوافق مع القوانين و التشريعات النافذة .

و أكد رئيس اللجنة ، رئيس مصلحة الجوازات و الجنسية و شؤون الأجانب ، حرصه المطلق على إعلاء المصلحة الوطنية ، مؤكدا على ما يتمتع به أعضاء اللجنة من كفاءة و المام، مشيرا إلى أن ّ مهام اللجنة تنحصر في دراسة طلبات الحصول على الجنسية و التأكد من استيفائها للشروط التي أقرتها التشريعات النافذة المنظمة لهذا الشأن ، مشددا على ضرورة الالتزام بالمسالك القانونية و الوطنية في انجاز اللجنة للمهام المكلفة بها .

يذكر أن اللجنة قد شملت في عضويتها ممثلين عن كافة الأجهزة ذات العلاقة_ وفقا لما نشرته المنصة الإعلامية للوزارة نقلا عن مكتب العلاقات والاعلام والتعاون.

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