بريطانيا: من الضروري أن تتم الانتخابات في موعدها في ليبيا

أكدت بريطانيا تمسكها بإجراء الانتخابات الليبية بموعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مندوب بريطانيا بمجلس الأمن، قوله: “من الضروري أن تتم الانتخابات في موعدها في ليبيا وتكون ذات مصداقية وشاملة”.

يشار إلى أن مجلس الأمن بالإجماع على تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا حتى 31 يناير 2022.

وخصص مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، جلسة للتصويت على مشروع قرار بريطاني بشأن التمديد لولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “أونسميل”.

واضطر أعضاء المجلس الأربعاء إلى تأجيل التصويت على مشروع القرار البريطاني للخميس بعد اعتراض الوفد الروسي في اللحظات الأخيرة على بعض الفقرات الواردة بالمشروع حول مهام البعثة الأممية.

الجدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي اعتمد بالإجماع، منتصف سبتمبر الجاري، قرارا بتمديد ولاية “أونسميل” لمدة 15 يوما حتى نهاية الشهر نفسه، في مسعى للوصول إلى اتفاق بشأن تغييرات تسعى روسيا إلى إدخالها على تفويضها.

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