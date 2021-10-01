البعثة الأوروبية: شباب ليبيا يمتلكون طاقات جبارة يمكنها تحقيق السلام والتقدم والازدهار

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، إن هناك مبادارات بقيادات شبابية في عدة مدن ليبية بمناسبة اليوم العالمي لتنظيف الأرض في سبتمبر.

البعثة، وفي بيان لها، أضافت: “فخورون جداً بهؤلاء القادة الشباب الذين تطوعوا لتنظيف شوراع وشواطئ مدنهم في كل من طرابلس وبنغازي وزوارة خلال الفترة الماضية في لفتة مهمة لتشجيع التغيير السلوكي الايجابي تجاه البيئة في مجتمعاتهم”.

وتابعت: “شباب ليبيا يمتلكون طاقات جبارة يمكنها تحقيق السلام والتقدم والازدهار في ليبيا وخارجها. من هذا المنطلق، يشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية دعمهم وتمكينهم لخلق عالم أكثر أمناً ورفاهية للجميع. أطيب التحيات لهؤلاء الأبطال الذين يلهموننا في كل يوم”.

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