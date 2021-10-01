بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 01 اكتوبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 01 اكتوبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة لا تغير في حالة الطقس حيث الأجواء خريفية على اغلب مناطق ليبيا خاصة في ما يتعلق بدرجات الحرارة.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على أغلب المناطق الساحلية و لا زالت الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة خاصة على الساحل الممتد من الخمس حتى سرت ومتوقع ان تكون جيدة على سرت تصحبها خلايا رعدية احيانا.

•الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26- 30) مْ على اغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر.

•الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تكون نشطة على مناطق الساحلية.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25- 30) مْ على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

•الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 33) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

•الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32- 34) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (18:52).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:01).