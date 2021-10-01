أمريكا تطالب بسرعة إنجاز القوانين المتعلقة بالانتخابات الليبية

العنوان-الرباط

شدد، سفير الولايات المتحدة الأمريكية، ريتشارد نورلاند، على ضرورة إيجاد قاعدة قانونية ودستورية للانتخابات الليبية في أسرع وقتت ممكن.

جاء ذلك، الخميس في افتتاح لقاء لجنتي مجلس النواب والدولة لقاء بالعاصمة المغربية الرباط.

وقال نورلاند، إن من المفترض أن تبدأ الحملات الانتخابية للمترشحين خلال أسبوع أو أسبوعين، ولهذا يجب الانتهاء من القاعدة الدستورية، مشيرة إلى أن ممثلي مجلسي النواب والدولة، موجودون الآن في الرباط وهم بصدد إعداد هذه القاعدة.

وأكد نورلاند، أن هدف الولايات المتحدة الوحيد هو تقديم الدعم لهذه العملية للوصول إلى الانتخابات في 24 ديسمبر.

وأضاف، أنه يسعى لتقديم الدعم للحياة السياسية الليبية خلال اللقاءات التشاورية لتجاوز كل الأزمات قبل موعد الاستحقاقات الانتخابية.

وشدد على أنه لابد من البحث عن قواعد تنظيمية يتوافق عليها كل الأطراف المتداخلة.