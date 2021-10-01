«الأرصاد»: طقس خريفي على غالب المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عدم حدوث تغير في حالة الطقس، اليوم الجمعة، حيث تستمر الأجواء الخريفية على غالب مناطق ليبيا خاصة في ما يتعلق بدرجات الحرارة.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة:

– الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على أغلب المناطق الساحلية ولا زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة خاصة على الساحل الممتد من الخمس حتى سرت ومتوقع أن تكون جيدة على سرت تصحبها خلايا رعدية احيانا.

– الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

– الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر.

– الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تكون نشطة على مناطق الساحلية.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية على أغلب المناطق.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

– الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:

– الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و34 درجة مئوية.

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