الارصاد: استمرار الاجواء خريفية.. وامطار جيدة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 01/ 10 / 2021م وخلال الايام القادمة.

وبحسب التقرير تكون الاجواء خريفية على أغلب المناطق حيث درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال تتراوح ما بين (25 – 30) مْ ، و على مناطق الوسط و الجنوب تتراوح ما بين (30 – 34) مْ.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب على مناطق الشمال، وما زالت الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الغربي خاصة الساحل من الخمس الى سرت.

ومن المتوقع وفقا للتقرير ان تكون فرصة أمطار جيدة يصحبها خلايا رعدية على منطقة سرت و ماجاورها.