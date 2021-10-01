إنقاذ 91 مهاجراً غير قانوني قبالة السواحل الليبية

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الخميس إنه تم إنقاذ 91 مهاجرًا غير شرعي قبالة الساحل الغربي لليبيا.

وبحسب بيان للمفوضية؛ تم إحضار 91 شخصًا، الكثيرون منهم من إثيوبيا وإريتريا، إلى طرابلس ليلة الأربعاء، بعد قضاء يومين في البحر على متن قارب مطاطي، مع القليل من الإمدادات.

وذكر البيان أن “الناجين من بينهم 12 امرأة وأربعة أطفال”، مضيفاً أن المفوضية ولجنة الإنقاذ الدولية ، قدمتا مواد إغاثة ومساعدات طبية.

ودعت وكالة الأمم المتحدة إلى زيادة المسارات الآمنة والقانونية من ليبيا للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية.

حتى الآن في عام 2021، تم إنقاذ أكثر من 25.285 مهاجراً غير قانوني، بينهم نساء وأطفال، بينما توفي مئات آخرون وفقدوا قبالة الساحل الليبي على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط ، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.

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