النائب أبوراوي: صنع الله له جهود في حفظ وحدة قطاع النفط

استقبل رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله ظهيرة الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021 بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس بالدكتور” عزالدين أبوراوي ” عضو مجلس النواب عن منطقة السواني ورئيس لجنة قطاع التعليم بالمجلس وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط ” مختار عبدالدائم “.

ورحب مصطفى صنع الله بالنائب وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة مواضيع كان من اهمها ضرورة تحقيق التوازن بين سوق العمل ومخرجات التعليم والجامعات باعتبار أن النائب يترأس لجنة التعليم بمجلس النواب ، وتمت الدعوة في هذا الاجتماع لانعقاد اجتماعات بين المؤسسة الوطنية للنفط ولجنة التعليم بمجلس النواب ودعوة الوزارات الأخرى ذات العلاقة للمناقشة ، و ستقدم المؤسسة الدعم اللازم لتطوير المناهج وتوفير المعامل للتخصصات المتعلقة بالنشاط النفطي لتواكب آخر التطورات في هذا المجال والتركيز بشكل أكبر على الجودة .

من جانبه.. أشاد الدكتور ” عزالدين أبو رواي” بجهود صنع الله في المحافظة على وحدة القطاع بالرغم من كل الصعوبات التي واجهته متمنيا المزيد من التوفيق والنجاح لإدارة المؤسسة وكل العاملين بقطاع النفط، وفق قوله.

وفي جانب آخر وفي اطار المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة الوطنية للنفط، تم مناقشة إمكانية دعم المؤسسة لبلدية السواني وحل بعض المختنقات وادراجها ضمن خطة إدارة التنمية المستدامة في هذا المجال، حيث أبدى مصطفى صنع الله ترحيبه بذلك حالما توفرت الإمكانيات والميزانيات اللازمة، فالمؤسسة الوطنية للنفط ملك للجميع وتعمل بالجميع.