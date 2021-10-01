“الحكومة” تعتزم إنشاء صندوق لدعم وتنمية المناطق المنتجة للنفط

أعلن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، عن عزم حكومته إنشاء صندوق لدعم وتنمية المناطق المنتجة للنفط في ليبيا، من خلال استقطاع نسبة عن كل برميل نفط يُباع، مضيفاً أنه يجب التحرّر من القيود التي استمرت 50 عامًا، والانتفاع بالموارد الطبيعية واستثمارها في المكان الصحيح، حسب قوله.

“الدبيبة”، الذي رفع صورة أحد الضحايا الذين ذبحهم تنظيم “داعش”؛ أكد خلال لقائه وفداً يضمّ ممثلي قبائل وأعيان وعمداء بلديات منطقتي الهلال النفطي والواحات؛ على أن حكومته ستعمل على إعادة الحياة لكل المناطق من خلال برنامج “عودة الحياة”، معتبراً أن إعطاء الاختصاص للبلديات يمثّل أول خطوة في هذا البرنامج.

وشهد اللقاء، الذي حضره نائب المجلس الرئاسي رمضان أبو جناح؛ عرض المشاريع المدرجة ضمن برنامج عودة الحياة بالمنطقة من قبل مسؤولي الأجهزة التنفيذي، إلى جانب مناقشة العراقيل التي تُواجه بلديات وسكان منطقة الهلال النفطي.

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