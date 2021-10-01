الطبلقي: إضافة التعديلات الأخيرة على مسودة قانون حماية المرأة

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الإخبارية |

01 October, 2021

تنطلق اليوم الجمعة، في اسطنبول فعاليات الجلسة الثانية من الاجتماع الثاني للجنة الخبراء المعنية بوضع مسودة قانون حماية المرأة ضد العنف برعاية بعثة الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبحضور عدد من عضوات مجلس النواب الليبي ووزيرة الدولة لشؤون المرأة وعدد من منظمات المجتمع المدني وخبراء واساتذة في القانون الليبي ومن المحكمة العليا وعدد من محاميين.

وقالت عضوة البرلمان الليبي عائشة الطبلقي لبوابة افريقيا الإخبارية، أنه سبق وأن قدمت كتلة برلمانيات ليبيا بمجلس النواب مسودة إلى هيئة الأمم المتحدة حول قانون حماية المرأة حيث بدأت هذه الكتلة العمل عليه منذ 2017

وقالت الطبلقي أن جلسة اليوم ستناقش إضافة التعديلات الاخيرة على القانون قبل أن يقدم إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.