المنفي يتعهد بمواصلة العمل للوصول إلى الانتخابات

تعهد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الجمعة، بـ«مواصلة العمل حتى إتمام المرحلة والوصول إلى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر وفقا لمخرجات جنيف وبرلين 2».

وقال المنفي خلال مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل: «نؤكد على متابعة عملنا لإتمام المرحلة والوصول إلى انتخابات وفقا لما تم الاتفاق عليه في مخرجات جنيف وبرلين 2».

وأضاف: «سنتابع المبادرات المطروحة في حال استمرار الانسداد القانوني والدستوري، خلال هذه الفترة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية».

وأثنى رئيس المجلس الرئاسي على دور ألمانيا بقيادة ميركل في الملف الليبي خلال الفترة الماضية عبر مساري برلين، وقال: «الشعب الليبي لا ينسى من وقف معه، ومن وقف ضده خلال محنته».

ووصل المنفي أمس الخميس إلى برلين، حيث بدأ زيارة يجري خلالها مباحثات مع ميركل والرئيس الألماني فرانك شتاينماير حول بعض القضايا التي تخص العملية السياسية في ليبيا.

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