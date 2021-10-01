طقس ليبيا .. اعتدال في درجات الحرارة على غالبية المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن تبقى الأجواء الخريفية سائدة على غالبية مناطق ليبيا خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الجمعة، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة؛ ستكون السماء فيها قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر على غالبية المناطق الساحلية، ولا زالت الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة خاصة على الساحل الممتد من الخمس حتى سرت ويتوقّع أن تكون جيدة على سرت تصحبها خلايا رعدية أحياناً، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 26 و30 درجة مئوية على غالبية المناطق.

أما فيما يخص الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فتكون السماء فيها قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر، فيما تكون الرياح شمالية شرقية معتدلة تكون نشطة على المناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 25 و30 درجة مئوية على أغلب المناطق.

وتكون السماء صافيةً إلى قليلة السحب على مناطق الجفرة والحمادة و سبها وغات وغدامس، وتكون الرياح شماليةً شرقيةً، سرعتها ما بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 30 إلى 33 درجة مئوية.

أما بالكفرة والسرير وتازربو؛ فالسماء صافيةٌ إلى قليلة السحب والرياح شماليةٌ شرقيةٌ خفيفةٌ إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 32 إلى 34 درجة مئوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية